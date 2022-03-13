اختبار طبي لمحمد هاني اليوم استعداداً مواجهة المريخ السوداني

/685169/اختبار-طبي-لمحمد-هاني-اليوم-استعدادا-مواجهة-المريخ-السوداني

يخضع محمد هاني لاعب النادي الأهلي، يخضع لاختبار طبي قبل المشاركة في تدريبات الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي أن هاني خاض تدريبات علاج طبيعي مكثفة على مدار الأيام الماضية، وسوف يخضع لاختبار طبي بسبب شكواه من آلام في العضلة الضامة عقب مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

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الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

20 صفقة تدخل نادي ايسترن كومباني مقابل رحيل 15 في الإنتقالات الشتوية

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

نتيجة مباراة الاهلي وصن داونز

وبدأ صن داونز بهجوم كبير على النادي الأهلي واضاعوا أكثر من فرصة في غياب تام للاعبي القلعة الحمراء الذي كانوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

وظل صن دانز في الهجوم حتى أحرز هدف في الدقيقة 23 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي أعطى التقدم للفريق الجنوب إفريقي.