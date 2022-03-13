/685166/تداول-28-سفينة-للحاويات-والبضائع-العامة-بمواني-دمياط

دوت الخليج

وأشار المركز، في بيان اليوم، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8190 طنا، تشمل 5843 طن فوسفات، و110 أطنان كسب فول صويا، و2237 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26214 طنا، تشمل 2535 طن قمح، و581 طن خشب زان، و4000 طن فول، و8545 طن ابلاكاش، و4186 طن حديد، و6367 طن خردة.

تداول 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة بمواني دمياط

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 563 حاوية مكافئة، تشمل خضروات وحاصلات زراعية وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن وأسبانيا وهولندا واستراليا وبنجلاديش وبلجيكا وكرواتيا وألمانيا وسلوفينيا والصين وهونج كونج ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وأندونيسيا وفيتنام وباكستان، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2674 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل 110 ألاف و978 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110 ألاف و426 طنا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2621 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2429 شاحنة.

تعيين 427 شاباً والتفتيش على 236 منشأة بالفيوم

هذا وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 64 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 25 عامل غير منتظم، و صرف 9425 جنيه رعاية صحية لـ 38 عامل، فضلاً عن تسجيل 108 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأوضح سعفان، أن المديرية قامت بتعيين 427 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1688 من راغبي عمل منهم 14 " قادرون باختلاف "، فضلا عن استخراج 608 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.