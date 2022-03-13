/685170/تسببت-في-انفصاله-عن-أصاله-القصة-كاملة-حول-ارتباط-نيكول-سعفان-بـ-طارق-العريان

أُثيرت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية بعد أن أكد المخرج الفلسطيني طارق العريان ارتباطه عاطفيًا بعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان.

وفي هذا الصدد يرصد لكم موقع دوت الخليج القصة كاملة حول علاقة الثنائي وكيف تسبب سعفان في انفصال العريان عن أصالة.

طارق العريان سبب دخول نيكول سعفان عالم الفن

بدأت القصة في عام 2018، عندما تعرفت نيكول سعفان على طارق العريان، خلال إقامتها في دبي وساعدها كونه مخرج وأدخلها الى عالم التمثيل، من خلال جعلها بطلة لفيديو كليباته منها، فيديو كليب أغنية «يا بلدنا يا حلوة»، للفنان المصري عمرو دياب، الذي أخرجه طارق العريان.

انفصال طارق العريان وأصالة

بعدها صُدم جمهور الفنانة السورية أصالة، بنبأ انفصالها، عن زوجها المخرج طارق العريان بشكل رسمي، دون الكشف عن أسباب، ومن ثم بدأت التخمينات بأن السبب وراء انفصالهما هو الخيانة.

انفصال أصالة بسبب الخيانة

لتكشف أصالة المستور بعد أن شارك طارق العريان صوراً جمعته بنيكول سعفان، في صورة تعد الظهور الأول لهما، حيث قامت أصالة بنشرها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وعلقت قائلة: "هي أقسى صوره أنا مرقت عليي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بس عم حاول صدق".

وتابعت: "فيه شخص بالصوره كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ .. وااستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران .. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها .. الصّوره مو عاديّه .. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر".

وأضافت: "ولوالد ولادي آدم وعلي غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب .. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

وأكدت بعدها زوجة شقيق طارق أن اصالة كانت زوجة جيدة جداً، وأن نيكول سعفان هي التي خرّبت العلاقة بينهما.

زواج أصالة من فائق حسن

وبعد مرور فترة قصيرة، أعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حسابها على موقع «إنستغرام» عن زواج أصالة نصري من الشاعر الغنائي، فائق حسن، مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس.

ارتباط طارق العريان رسميًا بنيكول سعفان

ليؤكد المخرج طارق العريان أمس السبت، ارتباطه بعارضة الأزياء نيكول سعفان من خلال نشره صورة لها بظهرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وهنأئها بعيد ميلادها قائلًا: " عيد ميلاد سعيد.. أنت الحظ".

معلومات حول نيكول سعفان

يشار إلى أن نيكول سعفان، تحمل الجنسية السورية من أصول أرمنية، ومن مواليد عام 1998، وتصغر طارق العريان بحوالى 34 عاماً، إذ أنه هو من مواليد عام 1963.

وحصلت على شهادة جامعية من كلية التسويق، إلا أنها لم تعمل في هذا المجال وإنتقلت للعمل في مجال عرض الأزياء و شاركت في حملات دعائية للعديد من المستحضرات التجميلية.