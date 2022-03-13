وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع ”مؤسسة صناع...

شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "صناع الخير للتنمية " وشركة بيبسى كولا مصر لتنفيذ مبادرة" إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة خلال تنقلهم في شوارع منطقة الزمالك ، وذلك استكمالاً للمبادرة التي تبنتها وزارة التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني والتي بدأت في حي المعادي بالقاهرة مع "مؤسسة مصر الخير" وبنك التعمير والإسكان العام الماضى.

وقع على البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية ، اللواء حمزة درويش الوكيل الدائم للوزارة والمشرف على شئون مكتب الوزير واللواء إبراهيم عبدالهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية وعن مجموعة " بيبسيكو مصر" أحمد حبوس نائب رئيس مجلس الإدارة ، وعن مؤسسة "صناع الخير للتنمية " هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى للمؤسسة .

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارع بمنطقة الزمالك بالقاهرة لصالح الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة لتيسير السير والحركة لهم و ممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون إحتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم في الشارع مما يسهل اندماجهم بشكل فعلي وإيجابي في المجتمع .

وعقب التوقيع أشار اللواء محمود شعراوي إلى الاهتمام الذى يوليه السيد رئيس الجمهورية والتوجيهات المستمرة للحكومة لتقديم كل سبل الرعاية والدعم للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم فى المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم .

وقال وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها حيث تم إنشاء وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالتنسيق مع المحافظات ، لتوفير الخدمات والرعاية لذوي الإعاقة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع ، وأضاف "شعراوى " إن الوزارة تابعت على مدار الشهور الماضية أعمال تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك الإسكان والتعمير لتنفيذ تلك المبادرة في شوارع حى المعادى حيث تم الإنتهاء من تنفيذه كافة أعمال إتاحة الأرصفة بالشوارع التي تم تحديدها .

وأوضح وزير التنمية المحلية، إنه وفقاً للبروتوكول الجديد سيتم متابعة إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع محافظة القاهرة ، ومتابعة القطاعات المعنية بالوزارة لتسهيل الأعمال وإنهاء كافة الإجراءات لسرعة تنفيذه والإنتهاء منه على أرض الواقع .

كما أشار الوزير إلى الدور المحوري الذى قامت به النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتنفيذ هذا البروتوكول ، مشيراً إلى ترحيب الوزارة بالتوسع فى تنفيذ هذه المبادرة فى عدد آخر من أحياء القاهرة وباقى المحافظات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الكبرى .

كما أشاد اللواء محمود شعراوى بالدور الذى تلعبه الشركات الكبرى في مصر والتوسع في برامج وأنشطة المسئولية المجتمعية لتلك الشركات ، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه منظمات العمل المجتمعي والمدنى والجمعيات الأهلية في استكمال جهود الحكومة سعياً لتوفير حياة كريمة لكافة أبناء الشعب المصرى بجميع المحافظات .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن ما تقوم به الدولة في سبيل دعم ذوى الإحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها هو ترجمة حقيقة لاهتمام القيادة السياسية الداعمة والمساندة لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة لتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات المقدمة لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأوضح محافظ القاهرة أن توقيع برتوكول إتاحة أرصفه القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة بمنطقة الزمالك بحى غرب القاهرة بالمنطقة الغربية الموقع اليوم هو الثانى بعد البرتوكول الخاص بإتاحتها بحى المعادى بالمنطقة الجنوبية ، مشيرً إلى أن المحافظة تراعى احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة عند تطوير ورفع كفاءة الأرصفة لتوفير سبل الأمان والسلامة لهم كما حدث بميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة .

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم طبقًا لهذا البروتوكول بتوفير التراخيص والموافقات والتنسيق وتسهيل التواصل مع المرور والمرافق والحى ،كما ستوفر مشرف مرافق لتسهيل العمل ومساعدة فريق التنفيذ على إنهاء كافة الإجراءات .

ومن جانبه عبر السيد محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو مصر عن سعادته بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية بهدف دعم ذوي الهمم، حيث قامت "بيبسيكو مصر" بالمشاركة في مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة لذوي الهمم" من أجل دعم الدولة في توفير كافة سبل الراحة لهذه الفئة الهامة ومساعدتهم على التعايش مع باقي أفراد المجتمع.

كما أكد ان " بيبسيكو مصر" تؤمن بأن ذوي الهمم لديهم إمكانات هائلة فدمجهم في المجتمع والحياة العامة يساهم في إظهار طاقاتهم وقدراتهم، مما يجعلهم فئة منتجة تساهم في عملية تنمية الدولة.

كما أشاد محمد شلباية بالدور المحوري والفعال الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية لتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة لجميع المواطنين وعلى رأسهم الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة وتكثيف الجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

و من جانبه أعرب الأستاذ هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية ، عن سعادته بهذا البروتوكول والتعاون البناء مع الوزارة في عدد من المجالات الخدمية خلال الفترة الماضية ، وأشار إلى إن المؤسسة تولي اهتماماً خاصاً بذوي الاحتياجات الخاصة ، كما أن تفعيل تلك المبادرة سيساهم في رفع مستوى وعي فئات المجتمع المختلفة بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة في الشارع، و تقديم أشكال المساعدة والدعم لهم وذلك ضمن جهود المؤسسة لتوفير كافة سبل الراحة لهم .

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية أنه وفقا للبروتوكول ستقوم المؤسسة بتنفيذ مكون الإتاحة في الأرصفة بإعادة بناء الرصيف، وتمهيده ليناسب ذوي الإعاقة ببناء مسافة بالرصيف، مائلة لتصعد عليها الكراسي المتحركة حتي يتسني لذوي الاعاقة استخدام الأرصفة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى توفير الإشارات والرسائل الدعائية لمساعدة المعاقين، ووضع لافتات تتضمن الرمز الاسترشادي الخاص للأشخاص من ذوي الإعاقة مع وضع لافتة تحمل "إهداء من شركة بيبسى كولا مصر" كشريك مع مؤسسة صناع الخير للتنمية في دعم التنمية الشاملة لكافة فئات المجتمع.

كما توجه عبدالفتاح بخالص الشكر والتقدير للسيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على مشاركته البناءة ودوره الهام في تفعيل مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة لذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة" والاهتمام الكبير بهذه الشريحة الهامة في المجتمع .