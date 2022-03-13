الإسكان: تخصيص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة لإقامة أنشطة لوزارة الصحة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة، لإقامة (أنشطة متنوعة لوزارة الصحة، وأنشطة طبية، وصناعية، وتعليمية، وتجارية، وإدارية).





وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى – إدارى، ونشاط طبى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط صناعى، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مدرسة. وأضاف وزير الإسكان: تم تخصيص 4 قطع أراضٍ لصالح وزارة الصحة، طبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 بتاريخ 2011/7/5، وهى، قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإنشاء مركز إقليمى لبنك الدم ومركز تجميع البلازما ملحق به، وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، لإنشاء مركز إقليمى لخدمة نقل الدم، وقطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، لإنشاء قومسيون طبى مطور، وقطعة أرض بمدينة بدر، لإقامة مبنى لصالح الإدارة المركزية للمعامل.

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