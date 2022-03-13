القوى العاملة: تعيين 427 شابا والتفتيش على 236 منشأة بالفيوم

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بتعيين 427 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1688 من راغبى عمل منهم 14 "قادرون باختلاف"، فضلا عن استخراج 608 شهادات قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.
وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضى - إن المديرية قامت بتفتيش 236 منشأة، ما أسفر عن تحرير محضرين، فضلاً عن عمل 7 حملات على 12 منشأة، وعقد 3 ندوات توعية للعمال، وفض إضراب عمالى، كما تلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية اثنين منها ودياً، وحفظ 10 شكاوى، وإحالة 7 شكاوى للقضاء، وتبقى 17 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.
وأضافت مدير المديرية أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 111 منشأة، يعمل بها 2817 عاملا، ما أسفر عن تحرير 49 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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