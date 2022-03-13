زفاف جماعى ليتيمات فى أسوان.. ووزير القوى العاملة والمحافظ وكيلان لعروستين

جدة - نرمين السيد - وأعلن وزير القوى العاملة عن سداد مليون و700 ألف جنيه ديون 40 غارمة من أبناء أسوان كمرحلة أولى جارى اتخاذ إجراءات إسقاط الأحكام عنهم، وقد أسهم فى سداد هذه الديون بنك الزكاة والصدقات المصرى، مقدما الشكر فى هذا الصدد للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فضلا عن فاعلين خير.

وشارك الوزير والمحافظ فى مشهد إنسانى رفيع فى مراسم عقد قران 4 عروسات من الفتيات أيتام الأب منهم أثنين من ذوى الهمم والعزيمة، وكان الوزير والمحافظ وكيلان لعروسين منهما، والخامسة نصف أكيل من الديانة المسيحية من إجمالى 11 عروس.

وسلم الوزير دعما ماليا لـ 11 عروسا بـ140 ألف جنيه مساهمة من بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسات المجتمع المدنى تعينهم على تكوين أسرة وتخفف عن كاهلهم أعباء الزواج فى ظل غلاء المهور ومستلزمات تكون عش الزوجية ، وذلك بحضور المستشار إيهاب عبدالفتاح خلف الله رئيس الاستئناف ورئيس محكمة أسوان الابتدائية، واللواء محمد عمرو لطفى أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرية اللذين كانا شاهدين على العقدين، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

وأعلنت الكنيسة بأسوان تقدم دعم مالى 3000 جنيه لكل عروس شارك فى مبادرة " فرحة عمرى"، وسيتم التنسيق لتقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسلم الوزير 14 ماكينة خياطة هوفر، و12 فرن بالأنبوبة، تم توزيعهم بالتساوى على عدد من الغارمات كمشاريع تنموية لكى يحيوا حياة كريمة بعد سداد مديونياتهم، والباقى للأرامل والمطلقات من أبناء المحافظة.

وألقى سعفان كلمة مقتضبة هنأ فيها العرسان بعقد قرانهم، معربا عن سعادته بمشاركته فرحتهم، ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة وشكر كل من أسهم وقام بتنظيم هذا الحفل الكبير لرسم الفرحة والبهجة وإدخال السرور فى نفوس الأيتام والأولى بالرعاية .

وقال الوزير فى كلمته لجميع العرسان: "بارك الله لكم وبارك عليكم، وجمع بينكم فى خير"، موصيهم بالتحلى بالمودة والرحمة، كما أوصانا النبى عليه الصلاة والسلام، حتى تكون بداية الحياة الجديدة مملوءة بالخير والمحبة والسعادة، منوها إلى مبادرة "اثنين كفاية " التى أطلقتها وزارة التضامن، والتى تعبر عن اهتمام الدولة المصرية بتنشئة جيل يحظى بكافة الخدمات على أعلى مستوى.

وأشار الوزير إلى أهمية مشاركة المجتمع المدنى فى مثل هذه الإحتفالات خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2022 عاما للمجتمع المدنى، مؤكدا أن هذه المشاركة تعمل على تقوية العلاقات بين المجتمع.

وحرص وزير القوى العاملة على مصافحة العرسان جميعا والتقاط الصور التذكارية معهم، تأكيدا على اهتمام الدولة بكامل أجهزتها بالأيتام وغير القادرين وتوفير الحياة الكريمة لهم.

ومن جانبه رحب أشرف عطية بالوزير والحضور على أرض أسوان واصفا إياها بأرض الذهب، والتى تحتضن العديد من الفعاليات التى تقيمها وزارة القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذا العرس الذى تقيمه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات المصرى، يعتبر ملحمة اجتماعية تعبر عن التكافل والمساندة وتحقيق العدالة الإجتماعية.

وأكد المحافظ اهتمام الحكومة برعاية الشباب واهتمام القيادة السياسية بالمشاركات التى تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق التنمية المستدامة.