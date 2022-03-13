الزراعة: اعتماد 14 منشأة مصرية خالية من الدرن البقرى والبروسيلا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، إن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE" أعلنت، عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، عن اعتماد مصر لنظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا، باعتماد 41 من قطعان الأبقار الحلاب فى 14 منشأة ضمن قائمة للمنشآت الخالية من المرضين.





وأكد وزير الزراعة - فى تصريح اليوم الأحد - أن هذا الإعلان يأتى استكمالا لجهود الوزارة باعتمادها لنظام المنشآت الخالية من الأمراض من خلال الإعلان عن قائمة تشمل 37 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور خلال عام 2020.

وأضاف أن ذلك يأتى بالتزامن مع جهود وزارة الزراعة التى تبذلها لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، دعما للدور الحيوى الذى تقوم به منشآت صناعة منتجات الألبان بمصر، من خلال تشجيع مزارع الألبان للالتحاق ببرنامج المنشآت الخالية وتنفيذ توصيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتطبيق المعايير الدولية لنظم التربية الصحية السليمة، وتنفيذ إجراءات الأمن الحيوى للإسراع من نمو وازدهار هذه الصناعة، وذلك فى إطار دعم وتنمية الثروة الحيوانية فى مرحلة الجمهورية الجديدة، ودعم دور مصر الريادى على المستويين الإقليمى والدولى.

وأعرب القصير عن سعادته بهذا الإنجاز الذى أتى بثماره، وسيسهم فى دعم الصادرات المصرية من منتجات الألبان، مع ضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية مدعومة بشهادة دولية بخلوها من أهم الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان، بما يضمن صحة وسلامة المستهلك المحلى.

وأثنى الوزير على جهود الخدمات البيطرية فى اعتماد نظام المنشآت الخالية من الأمراض ضمن إجراءاتها للتحكم والسيطرة على الأمراض المعدية والمشتركة، وطالب ببذل المزيد من الجهد فى ذلك المجال دعما لتنمية الثروة الحيوانية.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن هذا الإعلان يأتى فى إطار سعى وزارة الزراعة نحو تطوير الصناعات الخاصة بالمنتجات الحيوانية لتنطلق بخطى ثابتة نحو العالمية.

وأشار إلى ما تحقق فى مجال صناعة الدواجن بإعلان 37 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور وصناعة الخيول بإعلان المنظمة خلو البلاد من أمراض الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى وأنيميا الخيول، إضافة لاعتماد المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE".

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه ولأول مرة يتم الإعلان عن دولة تعتمد منشآت خالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا بمزارع الحلاب، مشيرا إلى التعاون البناء الذى تم بين إدارات هذه المنشآت والهيئة العامة للخدمات البيطرية حتى تكلل هذا التعاون بالنجاح فى اعتماده دوليا من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، ويأتى دليلاً على الثقة الدولية الممنوحة فى قدرات الخدمات البيطرية المصرية فى تنفيذ المعايير القياسية الدولية فى نظم التحكم والسيطرة والمراقبة النشطة للأمراض الوبائية المعدية والمشتركة.