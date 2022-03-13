ثقافة الشيوخ تناقش اليوم  طلب النائبة هيام فاروق بشأن تطوير القاهرة التاريخية

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دوت الخليج

مجلس الشيوخ يناقشة اليوم رؤية وزارة الاتصالات للإبداع التكنولجي

وتشير العديد من التقارير الدولية بأن وضع مصر بجانب كلامن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديه كمراکز ابتکار رئيسيه للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الاوسط و شمال إفريقيا ليستحوذوا مجتمعين علي 68% من إجمالي السفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020 وتقتنص مصر وحدها حوالي 24%من اجمالي تلك الصفقات وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الامارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار كما اوضح التقرير ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمولية لاستثمارات راس المال الجزئ بنسبة 31% لتحتل ايضا المركز الثاني بين دول المنظقة في جذب رؤوس الأموال التمولية الي الدولة المصرية ماكدا علي انة في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

بالرغم من هذا التقدم، إلا أنة لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجة رواد الإعمال منها عدم توفير التمويل و‘لاستسمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ويعتبر أيضا الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين.

وأكد علي انة قد تم النظرا فية لتسارع وتيرة الابتكار والتقدم التكنولوجي، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في استحداث نماذج أعمال إبداعية ومتطورة، وبعـد مرور أكثر من عشر سنوات على إصدار استراتيجية الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، بات من المؤكد أن هذة الاستراتيجية وأهدافها المعلنة تحتاج إلى إعادة دراسة مرة أخرى والعمل على صياغة استراتيجية جديدة للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال