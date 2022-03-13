/685162/الليلة-فردوس-عبد-الحميد-تكشف-أسرار-عن-مشوارها-الفني-ببرنامج-واحد-من-الناس

تحل الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، اليوم الأحد ضيفة على برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو اللليثي عبر فضائية قناة الحياة، وذلك في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

دوت الخليج يرصد موعد حلول الفنانة فردوس عبد الحميد ضيفة على برنامج «واحد من الناس».

فردوس عبد الحميد في برنامج «واحد من الناس»

و تتحدث فردوس عبد الحميد عن بداية مشوارها الفني، و عن الشخصيات التي قدمتها ومازالت خالدة في أذهان جمهورها ومتابعيها حتى الآن، مثل شخصية عبد ربه، التي قدمتها في مسلسل ميزو.

فردوس عبد الحميد تعرب عن سعادتها بتكريمها من قرينة السيسي

على الصعيد الآخر، أعربت الفنانة فردوس عبد الحميد عن سعادتها البالغة عن تكريمها من السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

قالت الفنانة فردوس عبد الحميد إن السيدة انتصار السيسى تعد مثالا للسيدة المصرية البسيطة المتواضعة، ولا يوجد لديها إحساس أنها زوجة زعيم، مشيرة إلى أن المكرمين في احتفالية المرأة المصرية يستحقون التكريم، والاختيار كان جيدا جداً، وتابعت: "الاختيار كان جيدا جداً وأنا سمعت إنها هي اللى اختارت المكرمين.. وأنا أثناء التكريم قلت لها أنا بحبك أوى فردت عليا قائلة وأنا بحبك أكتر".

وأضافت فردوس عبد الحميد، خلال حوارها ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى،عبر القناة الأولى المصرية، أن جميع الحضور شعروا بمدى تقدير الدولة لهم، وإحساسهم بهم وبما قدموه في سبيل الوطن.

فردوس عبد الحميد تجسد المرأة في جميع أشكالها

وأوضحت فردوس عبد الحميد أنها قدمت مجموعة متنوعة من أنماط المرأة البسيطة سواء البسيطة أو المتعلمة والطبيب والمحامية، وتابعت: "أنا بحب أغوص في أعماق الشخصية اللى بعملها.. لا بد أن أدرس الشخصية دراسة جيدة حتى تستطيع تجسيدها بالشكل المناسب"، متمنية الاهتمام بالتليفزيون المصرى الذى يعد صرحا كبيرا لكافة المواهب والرموز الفنية المصرية.

وكرمت السيدة انتصار السيسى عددا من النماذج النسائية، من بينهن الداعية الراحلة عبلة الكحلاوى، وتسلمتها ابنتها، وأنيسة حسونة، والكاتبة الصحفية فاطمة سيد أحمد، وليلى هانى سالم، والفنانة رجاء حسين، والمخرجة إنعام محمد على، والإعلامية سهير شلبى، والفنانة فردوس عبد الحميد، وعزة محمد سمير، واللاعبة هنا جودة، والفنانة صفاء أبو السعود، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، والفنانة نيللى وعدد أخر من النماذج النسائية الناجحة.