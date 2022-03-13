اليوم..«التنسيقية» تجري نقاشاً حول تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية في مصر

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تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالوناً نقاشياً، في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، لبحث كيفية تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، وأثرها على عوائد التنمية الاقتصادية.

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ومن المقرر أن يشارك في الصالون الدكتور محمد جزر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، والدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

«التنسيقية» تجري نقاشاً حول تنمية الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية في مصر

ويدير الصالون النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وسوف يُعرض الصالون في بث مباشر على الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

«التنسيقية» تهنئ المهندس طارق النبراوي لفوزه نقيبا للمهندسين

هذا و هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، المهندس طارق النبراوي، لفوزه في انتخابات الجمعية العمومية، واختياره نقيبا للمهندسين، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في تلبية مطالب أعضاء النقابة .

كما هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور عبد السند يمامة، بعد مشهد ديمقراطي يليق بـ"عراقة الوفد" ومسيرته السياسية، بفوزه برئاسة الحزب، وتتمني للمستشار بهاء أبو شقة، الرئيس السابق للحزب التوفيق في مسيرته البرلمانية والسياسية والمهنية.

كما أطلق اسم النائب الراحل أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مركز شباب الساحل في شبرا، ليصبح مركز شباب النائب أحمد زيدان.