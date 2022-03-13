«التعليم الفنى  والجمعيات الأهلية».. و«استراتيجية الإتصالات  والتوقيع الإلكترونى»..و « تطوير القاهرة التاريخية»..نشاط مكثف لنواب التنسيقية بلجان الشيوخ اليوم

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها، اليوم لمناقشة عدد من المقترحات المقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تناقش لجنة التعليم اقتراح النائب علاء مصطفي بشأن واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، كما تناقش لجنة الثقافة مقترح النائبة هيام فاروق بشأن إعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التارخية.

دوت الخليج

حيث تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعين اليوم، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن "تحديث رؤية واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

منظومة التوقيع الإلكتروني

ويناقش الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء الدين مصطفي بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في ظل الاهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمي.

أعمال تطوير القاهرة التاريخية

وتعقد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن إعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

ملحق لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية

كما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد هيبة، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد بشأن إصادر ملحق لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية يتضمن التقدم المحرز علي صعيد أهداف التنمية المستدامة وما يناظرها من حقوق الإنسان، ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة.

لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، تعقد اجتماعا اليوم الأحد، لإستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن الأثر تشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجارين وما ترتب علي تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد.

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون التأمين الموحد

هذا و تستكمل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.

يهدف مشروع القانون، إلي رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.