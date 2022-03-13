/685073/اقتصادية-الشيوخ--تناقش-اليوم-اقتراح-النائب-أكمل-نجاتي-بشأن-نقابة-التجاريين

تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين ، اجتماعا اليوم ، لإستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي ، بشأن الأثر التشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجارين وما ترتب علي تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض الموادهذا و تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، اليوم لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة عن مشروع قانون بإصدار قانون «التأمين الموحد»

تناقشة اليوم رؤية وزارة الاتصالات للإبداع التكنولجي في مصر

أنة في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وتأكد العديد من التقارير الدولية بأن وضع مصر بجانب كلا من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعوديه كمراکز ابتکار رئيسيه للمشاريع الناشئة بمنطقة الشرق الاوسط و شمال إفريقيا ليستحوذوا مجتمعين علي 68% من إجمالي السفقات التي تم الكشف عنها خلال عام 2020 وتقتنص مصر وحدها حوالي 24%من اجمالي تلك الصفقات وتحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد الامارات في جذب المشاريع الناشئة بمقدار 120 صفقة تجارية بقيمة 179 مليون دولار كما اوضح التقرير ارتفاع نصيب مصر من الحصة التمولية لاستثمارات راس المال الجزئ بنسبة 31% لتحتل ايضا المركز الثاني بين دول المنظقة في جذب رؤوس الأموال التمولية الي الدولة المصرية .

مفيدا ألي أنة بالرغم من هذا التقدم، إلا أنة لازالت هناك عدد من التحديات التي تواجة رواد الإعمال منها عدم توفير التمويل و‘لاستسمارات اللازمة، بالإضافة إلى استمرار وقوف البيروقراطية والقيود التنظيمية، كأحد أكبر التحديات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية أو الرعاية الصحي، بجانب عدم اكتمال البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية المواتية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار، ويعتبر أيضا الوصول إلى الكفاءات والمواهب والمهارات المناسبة من أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال، فضلا عن نقص بيانات السوق المحركة لرواد الأعمال والمستثمرين في الدولة المصرية .