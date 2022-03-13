القوى العاملة: تعيين 427  شاباً والتفتيش على 236 منشأة بالفيوم

/685163/القوى-العاملة تعيين-427- شابا-والتفتيش-على-236-منشأة-بالفيوم

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 64 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 25 عامل غير منتظم، و صرف 9425 جنيه رعاية صحية لـ 38 عامل، فضلاً عن تسجيل 108 عاملاً جديد بالمنظومة.

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وأوضح سعفان، أن المديرية قامت بتعيين 427 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1688 من راغبي عمل منهم 14 " قادرون باختلاف "، فضلا عن استخراج 608 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

تعيين 427 شاباً والتفتيش على 236 منشأة بالفيوم

ومن جانبها، قالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 236 منشأة ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة ،وعقد 3 ندوات توعية للعمال، وفض إضراب عمالى ، كما تلقت 36 شكوى عمالية، تم تسوية 2 منها ودياً ، وحفظ 10 شكاوى ، وإحالة 7 شكاوى للقضاء ، وتبقى 17 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 111 منشأة ، يعمل بها 2817 عامل، وأسفر عن تحرير 49 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.