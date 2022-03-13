القوى العاملة: تعيين 427 شاباً والتفتيش على 236 منشأة بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 64 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 25 عامل غير منتظم ، و صرف 9425 جنيه رعاية صحية لـ 38 عامل ، فضلاً عن تسجيل 108 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بتعيين 427 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1688 من راغبي عمل منهم 14 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن استخراج 608 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وقالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر فبراير الماضي- إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 236 منشأة ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن عمل 7 حملات تفتيشية على 12 منشأة ،وعقد 3 ندوات توعية للعمال ، وفض إضراب عمالى ، كما تلقت 36 شكوى عمالية ، تم تسوية 2 منها ودياً ، وحفظ 10 شكاوى ، وإحالة 7 شكاوى للقضاء ، وتبقى 17 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 111 منشأة ، يعمل بها 2817 عامل ، وأسفر عن تحرير 49 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث شكوى ، فضلاً عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد