تفاصيل مقتل عامل مصرى على يد سورى فى السعودية

جدة - نرمين السيد - يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض، تعويضات ومستحقات العامل المصرى مصطفى بغدادى، الذى لقى حتفه بعد إصابته خلال مشاجرة مع سائق من الجنسية السورية.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف الملحق العمالى بالرياض بمتابعة شحن الجثمان بالتنسيق مع القنصلية وموافاة الوزارة بتقرير بذلك فور معرفة باقى الملابسات أولًا بأول، وإبلاغه خالص تعازيه لأهل المتوفى وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتأكيد لهم أن الوزارة والقنصلية تتابع جميع حقوقه كاملة نتيجة حادث الاعتداء.

تلقى الوزير تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد رجائى أشار فيه إلى تفاصيل الحادث، بأن المصاب توفى أمس السبت 12 مارس، ويدعى مصطفى محمد العربى بغدادى، من محافظة أسوان "الجزيرة"، مستعمرة السكة الحديد، ويبلغ من العمر 43 عاما، متزوج وزوجته برفقته بالرياض، حيث أصيب منذ يومين خلال مشاجرة مع سائق سورى، وخلال المشاجرة قام السائق السورى بطعن العامل المصرى بآلة حادة (مفك) فى رقبته ولاذ بالفرار.

وأضاف الملحق العمالى أنه تم نقل العامل المصرى إلى مدينة الملك سعود الطبية (الشميسى) بالرياض، وتلقى الإسعافات الأولية وبمراجعة الطبيب المعالج للحالة أفاد بوصول العامل فى حالة خطيرة ولديه تجمعات دموية على الرئتين، ما استوجب عمل شرنقتين ووضعه على جهاز التنفس الصناعى وخلال اليومين الماضيين توقف القلب عدة مرات، وتم إنعاشه بالصدمات الكهربائية وعاد إلى العمل مرة أخرى إلا أن العامل دخل صباح أمس السبت فى حالة وفاة دماغية مما كان له الأثر السيئ على حالته الصحية العامة وفاضت روحه إلى بارئها بعد صلاة العصر.

وأوضح الملحق العمالى أحمد رجائى أن السلطات السعودية قامت من جانبها بتفريغ كاميرات المراقبة وتحديد هوية السائق السورى والسيارة التى كان يستقلها وتم عمل محضر بالواقعة بمركز شرطة المنار بالرياض وتكليف البحث الجنائى بضبط الجانى.

وتم تقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة العامل المتوفى نيابةً عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، كما تم توجيه زميل العامل المتوفى لعمل توكيل له من أهل العامل بمصر لإنهاء إجراءات شحن الجثمان بناءً على رغبة زوجته حتى يدفن فى مسقط رأسه بمحافظة أسوان.

وبتوجيهات السفير طارق المليجى، القنصل العام بالرياض، تم تكليف المستشار القانونى بالسفارة لمتابعة سير التحقيقات عقب إنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وتعمل القنصلية العامة بالرياض ومكتب التمثيل العمالى بالرياض على حفظ جميع حقوق العامل المصرى سواءً لدى جهة عمله أو لدى الجانى وتسهيل إجراءات شحن الجثمان ومتابعة تحقيقات الحادث وتقديم الدعم اللازم لزوجة العامل المتوفى.