/685155/ترتيب-مجموعة-الأهلي-في-دوري-أبطال-إفريقيا

حقق صن داونز الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- صن داونز 7 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- الهلال 4 نقاط

4- المريخ 4 نقاط.

وبدأ صن داونز بهجوم كبير على النادي الأهلي واضاعوا أكثر من فرصة في غياب تام للاعبي القلعة الحمراء الذي كانوا بعيدين عن مستواهم المعهود.

وظل صن دانز في الهجوم حتى أحرز هدف في الدقيقة 23 عن طريق بيتر شالوليلي، الذي أعطى التقدم للفريق الجنوب إفريقي.

الأهلي ضد صن داونز

وفي بداية شوط المباراة الثاني ظل صن داونز يهاجم على مرمى الأهلي ولكن تألق محمد الشناوي ودافع عن مرماه بقوة من الهدف الثاني.

وبدأ النادي الأهلي في تشكيل خطورة على صن دانز في الربع ساعة الأخيرة بعد إجراء عدة تغييرات واللعب بثنائي رأس حربة بدخول حسام حسن بجانب محمد شريف، ولكن لم يستطيع الفريق التسجيل من خلال الفرص التي اُتيحت له.

لتنتهي المباراة بفوز صن دانز بهدف نظيف على الأهلي ليرتفع رصيد الفريق الجنوب إفريقي للنقطة رقم 10 منفرداً بالمركز الأول، بينما يظل الأهلي عند النقطة الرابعة بالمركز الثاني.

تشكيل الاهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي -محمد مجدي أفشة - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: كيندي مويني.

خط الدفاع: مافالا، دي رويك، أونيانجو، لاكاي.

خط الوسط: جالي، مودوا، دومينجو، مورينا.

خط الهجوم: زواني، شالوليلي.