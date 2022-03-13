/685153/موعد-مباراة-باريس-سان-جيرمان-ضد-بوردو-فى-الدوري-الفرنسي

يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراته اليوم الأحد، ضد نظيره فريق بوردو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً ، فى إطار منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضدبوردو عبر قنوات beIN premium 1 HD بصوت المعلق عامر الخوذيري.

حقق ريال مدريد الفوز على باريس سان جيرمان، بريمونتادا قوية من الفرنسي كريم بنزيما، بعد تأخر الفريق الملكي في الشوط الأول بهدف دون رد.

حجز ريال مدريد مقعد في الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هديفن، مجموع لقائي الذهاب والإياب.

أهداف كريم بنزيما

سجل ريال مدريد الهدف الأول له في شباك باريس سان جيرمان، والتعادل في اللقاء، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال خطأ فادح من الحارس جيانلويجي دوناروما في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء استغله فينيسوس جونيور ونجح في الوصول للكرة ثم مررها لزميله كريم بنزيمة المتمركز في مواجهة المرمى والذي استقبل الكرة بتسديدة سهلة وضعت الكرة داخل الشباك.

وجاء بنزيما بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة الـ 76 عن طريق بنزيما، من خلال تمريرة بينية متقنة عن طريق لوكا مودريتش بإتجاه كريم بنزيمة المتمركز بشكل رائع في المساحات الخالية بالدفاعات الفرنسية منفردا تماما بالمرمى والذي سدد كرة قوية سكنت شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

أكد كريم بنزيما بالهدف الثالث لريال مدريد والفوز لفريقه في الدقيقة الـ 78، من خلال خطأ فادح من المدافع ماركينيوس في تشتيت الكرة من داخل منطقة الجزاء ليضعها بالخطأ أمام أقدام كريم الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.