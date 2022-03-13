موعد مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي.. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق آرسنال الإنجليزي، ضد نظيره ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض آرسنال ضد ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق ارسنال الفوز على نظيره واتفورد بنتيجة 3/2، بملعب "فيكارج رود"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بضغك كبير حتى أستطاع تسجيل هدف مبكراً عن طريق أوديجارد في الدقيقة الخامسة، ثم تعادب واتفورد سريعاً بالدقيقة 11 عن طريق كوتشو هيرنانديز.

ليمتلك أرسنال الأستحواذ مرة أخرى ويسيطر على جميع أرجاء الملعب، ليسجل الهدف الثاني عن ططريق بوكايو ساكا في الدقيقة 30، في غياب تام للاعبي واتفورد الذين كانوا يعتمدون على الهجمات المرتدة، ولكن دون تشكيل أي خطورة.

وفي شوط المباراة الثاني قتل أرسنال المباراة بتسجب الهدف الثالث عن طريق جاربرييل مارتينيلي في الدقيقة 52، ليعود لاعبي واتفورد للمباراة مرة أخرى وهددوا مرمى الجانرز بعدة هجمات خطيرة.

حتى سجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 84 عن طريق موسى سيسوكو، وحاولوا أن يحرزوا التعادل ولكن نجحت دفاعات وحارس أرسنال في الخروج من المباراة بالفوز، لينتهي اللقاء لصالحهم بالفوز بنتيجة 3/2.

نتيجة مباراة ارسنال وولفرهامبتون

حقق أرسنال الفوز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2/1، على ملعب "الإمارات"، ضمن مباريات الأسوبع الـ20 من الدوري لاإنجليزي الممتاز.

وبدأ أرسنال المباراة بشكل متراجع، وكان لفريق وولفرهامبتون السيطرة خلال الشوط الأول في غياب تام للاعبي الجانرز، وسجل وولفرهامبتون الهدف الأول لهم في الدقيقة 10 عن طريق هوانج هي تشان.