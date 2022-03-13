مواعيد مباريات اليوم الأحد.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة في محتلف أندية العالم، ومن أبرزها مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات كأس مصر

غزل المحلة إيسترن كومباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات على قناة اون تايم سبورت

يخوض طلائع الجيش ضد حلوان العام ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات على قناة اون تايم سبورت

يخوض فريق البنك الأهلي ضد أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات اون تايم سبورت.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض فريق وست هام ضد أستون فيلا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض آرسنال ضد ليستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض رايو فاليكانو ضد إشبيلية والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، 3 عبر قنوات beIN Sports HD 1

ريال بيتيس أتلتيك بيلباووالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والربع عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض فريق برشلونة ضد أوساسوناوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1