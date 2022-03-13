تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلى الإسكندرية - مطروح

جدة - نرمين السيد - تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الساحلى الإسكندرية/مطروح وتنفيذ عدد 9 كبارى دورانات فى المسافة من الكيلو 101 وحتى الكيلو 154.





ويأتى ذلك اعتباراً من الساعة 7 صباح يوم الأحد الموافق 13/3/2022 ولمدة شهرين، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.

هذا ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

الاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه مطروح تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 93 لمطلع الكوبرى المؤدى إلى الطريق المستجد "الساحلى الجنوبى" واستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 127 ثم استكمال السير يساراً من أسفل كوبرى ك 127 اتجاه مطروح ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى اتجاه مطروح.

ـ الاتجاه القادم من مطروح اتجاه الإسكندرية تحويل كافة المركبات من مناطق الكيلو 132,500 يميناً إلى طريق داخلى بمنطقة سكنية ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الساحلى بمناطق الكيلو 132,0.. ثم سلوك الطريق المستجد "الساحلى الجنوبى" من مناطق الكيلو 127 وإستكمال السير حتى نهاية الطريق بمناطق الكيلو 93 "أمام مارينا 1" ثم إستكمال السير مرة أخرى على الطريق الساحلى اتجاه الإسكندرية .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.