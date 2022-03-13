/685103/رياضة-الشيوخ-تستكمل-اليوم-ماقشة-تعديلات-قانون-الرياضة

واصل النائب أحمد أبو هشيمة، مناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديدة، بحضور كلا من الدكتورحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، والمستشار حسين فتحي رئيس هيئه قضايا الدولة ، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الأولمبية.

مناقشة تعديلات قانون الرياضة

التعديلات الجديدة نصت على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية ، والأندية الرياضية ، والاتحادات الرياضية ، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية ، والميثاق الأوليمبي ، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن ، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها . أيضا التعديلات تضمنت أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

كما نصت أيضا بأنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة ،والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون ، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين ،وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

كما جاء ذلك فى إطار مواصلة الاستماع لذوى الاختصاص والصفة بالمنظومة الرياضية من أجل التوافق على التعديلات الجديدة لقانون الرياضة بما يدعم المنظومة الرياضية ويتغلب على إشكاليات القانون الصادر فى وقت لاحق