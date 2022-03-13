على جمعة يوضح فضائل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال حواره فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، مع الإعلامى عمرو خليل، إن الله استجاب فى ليلة النصف من شعبان لدعاء النبى صلى الله عليه وسلم بعد 8 شهرا من قدومه إلى المدينة المنورة.
وأكد، أن الله عزو جل يطلع فى ليلة النصف من شعبان على قلوب عباده ليغفر لكل العباد إلا مشرك أو منافق، مشيرا إلى أنه يجب رد المظالم قبل ليلة النصف من شعبان حتى يغفر الله لك.
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