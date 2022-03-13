تاج الدين: كورونا قد لا يعود بقوته مرة أخرى لكن الحرص واجب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف مستشار الرئيس، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن الموجة الماضية كانت الأكثر انتشار فى ظل متحور أوميكرون، مؤكدا أن اللقاحات والمناعة المكتسبة ساهمت فى تقليل حجم وتداعيات فيروس كورونا.
وأوضح، أن وباء كورونا لم ينته وعلينا الاستمرار فى مراعاة الأساليب الوقائية للحد من عودته بصورة قوية مرة أخرى، مشيرا إلى أن الوباء قد لا يعودة بقوته مرة أخرى لكن الحرص واجب من أى تحورات جديدة.
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