نائب محافظ الوادى الجديد تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أجرت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم السبت، جولة تفقدية بقرية القصر بالداخلة وذلك لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين تمهيدًا لإدراجها ضمن مسابقة التميز الحكومى، يرافقها نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة.





وأكدت مجدى أنها تفقدت موقع الوحدة الصحية ونقطة الإسعاف المخصص لهما مساحة 3150 مترا مربعًا، بجانب متابعة أعمال الإنشاءات بمحطات رفع الصرف الصحى الفرعية والرئيسية بمنطقة الظهير الصحراوى بالقرية والتى بلغت نسب تنفيذها 98٪ لتوفير الخدمة لأهالى القرية. ووجهت مجدى، ببحث التوسع فى إقامة فصول للمرحلة الإعدادية بمدرسة عين الدير الابتدائية تيسيرًا على طلاب القرية من الانتقال للمدارس بالقرى المجاورة، وذلك خلال تفقدها للمدرسة وتجهيزها لاستيعاب الكثافات الطلابية.

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