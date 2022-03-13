/685146/بإطلالة-رقيقة-درة-تتسلم-جائزة-أفضل-ممثلة-سينمائية-في-مهرجان-وشوشة

نشرت الفنانة درة فيديو لها عبر خاصية ستوري التابعة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تتسلم جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم الكاهن، في مهرجان وشوشة المقام في الشيخ زايد اليوم.

دوت الخليج ترصد إطلالة الفنانة درة في مهرجان وشوشة

إطلالة أنثوية ناعمة للفنانة درة في مهرجان وشوشة

أعتمدت الفنانة درة إطلالة أنثوية ناعمة اليوم، أثناء حضورها مهرجان وشوشة، وأرتدت فستان تميز بقصة أنثوية تظهر رشاقتها، وورود كبيرة على الكتفين من ذات الخامة، ولونه الأحمر الداكن أعطاه دفء وإحساس درامي، خاضة مع خامته المخملية الناعمة، كما أكملت الطلة بتسريحة شعر بسيطة، حيث رفعت شعرها للخلف، ولم تترك سوى خصلتين على جانبي وجهها.

مكياج وأكسسوارات درة في مهرجان وشوشة

زينت درة أصابعها بثلاث خواتم بيضاء، كما أرتدت أسورة على شكل الثعبان، أما عن الأقرات فكانت من الأحجار الماسية اللامعة، متدلية واحدة تلو الأخرى من أذنيها برقة، وحافظة على النعومة واللمسة الدرامية في المكياج، حيث كانت العيون بألوان دافئة، ولكن الشفاه كانت باللون البيج الناعم.

درة تشكر جمهورها الذي رشحها كأفضل ممثلة سينمائية

ألقت الفنانة درة كلمتها بعد تلمها لجائزة أفضل ممثلة سينمائية، التي حصلت عليها بتصويت الجمهور، فقدمت درة الشكر الجزيل لكل جمهورها ومحيبيها الذين قاموا بالتصويت لها في مسابقة وشوشة التي تقام دوريًا، حيث أهلها تصويت الجمهور الوصول للأجايزة، بدورها في فيلم الكاهن الذي طُرح خلال الفترة الماضية في دور العرض.

كما نشرت درة عدد من الفيديوهات لها وهي تصعد على المسرح لتسلم الجائزة أمام عدد كبير من النجوم والفنانين وصناع الدراما والسينما في مصر والوطن العربي، وليس في مجال التمثيل فقط، ولكن في مجالات الغناء والتقديم التليفزيوني أيضًا.

قصة وأبطال فيلم الكاهن

يحكي فيلم الكاهن عن معاناة صحفية بسبب التقلبات النفسية التي يتعرض لها زوجها، ومع وقوع جريمة قتل غامضة يتتأثر حياتهما وتنقل رأئسًا على عقب، ويقدم البطولة في الفيلم نجوم كبار مثل: حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، إياد نصار ودرة، ألف الفيلم محمد ناير، وأخرجه عثمان أبو لبن.