/685144/تعرف-على-المواهب-المتأهلة-للمرحلة-النهائية-في-الدوم

انتهت مرحلة التصويت للمواهب المتأهلة للمرحلة النهائية من برنامج الدوم، الذي تبقى على انتهائها أيام قليلة، وتبقى خطوات قليلة للمتسابقين لنيل لشهرة وتحقيق أحلامهم.

دوت الخليج يرصد أسماء المتسابقين المتأهلين للمرحلة النهائية في برنامج الدوم

وانطلقت الليلة حلقة خاصة من برنامج الدوم، للاعلان عن المتسابقين المتأهلين للمرحلة النهائية، وأتو على النحو الآتي:

- في فئة التمثيل: أية زيد من الإسكندرية وياسمين عمر من القاهرة.

- في فئة التقديم: لمياء سامي من الأقصر

- في فئة الغناء: مروان حجاج من القاهرة.

المتاسبقين الذين تم إقصائهم من الدوم

وكان قد تأهل ١٠ مشتركين وهم يمنى حسني رقم 116 من الإسكندرية، ورحمة ضاحي رقم 117 من القاهرة، وفارس مصطفى رقم 120 من الأقصر، كروان رقم 119 من القاهرة، آية البحيري رقم 118 من البحيرة، من فئة الغناء.

أما عن الخمس الآخرين، فكانوا نادين خالد رقم 2016 من القاهرة، وآية زيد رقم 218 من الإسكندرية، ومادونا هاني رقم 219 من أسيوط، ومريم مصطفى رقم 220 من القاهرة، ويوسف الجبروني رقم 217 من بورسعيد، من فئة التمثيل.

انطلاقة برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه كانت بداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الجاري، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

كما حضر الحفل الإفتتاحي لبرنامج الدوم عدد كبير من النجوم المصريين، وهم في سعادة عارمة مما تقدمه مصر من مواهب شابة في مجالات التمثيل والغناء وغيرهما.

تفاصيل خاصة ببرنامج الدوم

ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وتمنح مسابقة برنامج "الدوم" فرصة لموهبة واحدة من كل فئة الفوز بالمفتاح الذهبي، للتأهل فورًا للمرحلة الثالثة من البرنامج.

ويتم تدريب المشتركين على يد أساتذة كبار ومتخصصين، حيث يكون الإشراف العام على قسم التمثيل للمخرج الكبير خالد جلال، بينما الإشراف العام على قسم التقديم التلفزيوني للخبيرة الإعلامية د. ميرفت أبو عوف، والإشراف العام على قسم الغناء للدكتور محمد أبو الخير.