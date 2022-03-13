بـ 16 تراك جديد.. مغني الراب يوسف الجوكر يفجر مفاجأة لمحبيه

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يوسف الجوكر و16 تراك جديد

صرح مغني الراب يوسف الجوكر عن طرحه لما يقرب من 16 تراك جديد قبل شهر رمضان المبارك، وكان محتوى المنشور: اقل من 20 يوم علي رمضان كل سنه و انتوا طيبين و قبل رمضان فيه 16 تراك علي 4 ايبيهات و بعد رمضان بعون الله فيه حوار كبير سنة بوم الطخ و خلوها علي الله.

كلمات تراك «طاغي» لـ يوسف الجوكر

زي الكيميا دماغي هاديه و بسيبه حضورنا طاغي تختفي وسطينا بلدكوا قصادي مش باينه يا ميدو يلف يلف يشوفله حاجة تفيده و اللي نفسه فيها مش هتجيله بيت العيله احنا اللي بنديروا

زمان الوحده كانت مرض دلوقتي بقت هروب من المرضي دماغنا حلوه من جوا حضورنا طاغي من بره اتفرج عيني مليانه و قلبي فاضي خالص بلعبها فردي و اهي ظابطه يقفلولنا سكه دي ظرطه fuck up اسرح يسطا شطبنا عاضضني الكلب في المولد مش هضرب ,كلب اخره يتنسي متجيش عليا عشان بقرف لو جيت عليا هتكسي الغلط كله خلصته الجاي كله في شنطتي مفيش عشم في سكتي الكاش يتحط نبتدي كلها ابطال انا الفيلن

اطرش و الدنيا بتنادي ماشي في الدنيا بدماغي وافقت باللي يتعبني عشان اعيش اللي يعجبني موافق اللي اتقال عشان يضايق مش بعتبره حقايق فاكس في جيبي حاجه حلوة و سايق مع الحبيبه عالرايق رايق رايق حضورنا طاغي في اي حته

انا حلو في اي حته في كليب و دولاراتي في الجاكيتا في تريب و شايف الدنيا حلوة هندب , الحونش صاحبي جته مستتب الوضع طول ما انا بعيد و مخيف لو كنت جايلك انت بعيش اللحظه و مش شايفكوا الشبحنه انا و الباقي فكره

سهل تبدأها صعب تنهيها هلا بالرجاله مين قال فيها الاربعين في المية و الرايفل اجيب فوقيها تحتيها بتشحن . بتشحن مركبش الحق عشان خشن حتي لو ابن جبريل القال و القيل مش هينتهي كله مزيف كله زينا ده الموضوع و دي الحقيقة حاسس اني رايق سيكا بعيد بعيشها عالطبيعه لما بنزل عالحديده بقلب المكان حريقه عايزها حرب ياللا شارع مش بحارب في التويتر حضورنا طاغي في اي حته