/685147/لجنة-مكافحة-كورونا-بيان-وزارة-الصحة-اليومي-كان-هدفه-انزار-المواطنين-والاصابات-الآن-في-تناقص

تحدث الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، عن قرار اصدار بيان اصابات كورونا الذي يصدر من وزارة الصحة يوميا وتحويله الى بيان اسبوعي لا، موضحا انه لن يفرق بالنسبة للمواطن شواء الصدور بشكل يومي أو أسبوعي”.

دوت الخليج

لجنة مكافحة كورونا: بيان وزارة الصحة اليومي كان هدفه انزار المواطنين والارقام في تناقص

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية تقديم الاعلامي عمرو اديب المذاع على قناة ام بي سي مصر، مؤكدا المواطنين لا يهتمون بالبيان اليومي ويهمنا نحن كـ لجان علمية حيث أن المواطن اصبح مهتم بحياته اليومية، فيما تقل ارقام الاصابات ولكن يجب ان يكون هناك حذر وتوعية وهو دور الاعلام “.

عمرو أديب: الاقبال على رمضان يكون هناك زيادة في الاصابات

وقال الاعلامي عمرو أديب :” ان الاقبال على رمضان يكون هناك زيادة في الاصابات ، خاصة في اواخر رمضان والعيد، بسبب التهافت على شراء المستلزمات“.

الهدف من بيان وزارة الصحة اليومي كان إندار الناس بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية

أضاف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة أن الهدف من بيان وزارة الصحة اليومي كان إندار الناس بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية ، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات بالفيروس تقل، ولكن يجب أن يكون هناك حذر بشان الالتزام بالاجراءات الاحترازية”.

موائد الرحمن في شهر رمضان

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، إن موائد الرحمن عمل خيري ويزيد من التكامل بين المواطنين المصريين، مؤكدا أننا نتمنى أن ندخل شهر رمضان هذا العام بشكل وجو جديد ونتجمع به والإجراءات ستعتمد على الوضع الوبائي الأيام القادمة.

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