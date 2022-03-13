موعد فتح باب التقديم فى الجامعات أمام الطلاب العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم فتح باب التقديم فى الجامعات الخاصة والأهلية أمام الطلاب العائدين من أوكرانيا.





وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة cbc، أنه سيتم إعلان النتئج فور الانتهاء من فحص الأوراق وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة، مناشدا الطلبة المتقدميم للالتجاق بهذه الجامعات بمراجعة موقع البوابة الحكومية والتقديم بكل الأوراق المتاحة لديهم. وأشار إلى أن هناك أماكن متاحة للطلاب فى الجامعات الخاصة والأهلية المختلفة، موضحاً أن هناك اختبارا سيجرى لكافة الطلاب المتقدمين من أجل تحديد مستوى الطلاب العلمى.

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