/685143/لإنقاذ-المواهب-انطلاق-حلقة-خاصة-من-برنامج-الدوم

بدأت منذ قليل حلقة خاصة من برنامج الدوم على غير العادة، إذ أنه يذاع في يومي الخميس والجمعة من مساء كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء، وذلك رغبة من البرنامج لإنقاذ بعض المواهب الغير متأهلة رسمية للمرحلة الثالثة.

دوت الخليج يرصد بدء حلقة خاصة من برنامج الدوم عبر قناة أون

وسينجح في حلقة اليوم موهبتين من فئة التمثيل، وموهبتين من فئة الغناء، وموهبة واحدة من فئة تقديم البرامج، ليتأهلوا إلى المرحلة النهائية.

وانطلقت مرحلة تصويت الجمهور للمواهب المتأهلة للمرحلة الثالثة والتي تعرف بمرحلة «المفتاح الذهبي»، ليتأهل الأعلى تصويتا إلى المرحلة النهائية، منذ يوم السبت الماضي.

المواهب المتأهلة للمرحلة الثالثة

الجدير بالذكر أنه تأهل ١٠ مشتركين للمرحلة الثالثة بالحلقات السابقة، وهما يمنى حسني رقم 116 من الإسكندرية، ورحمة ضاحي رقم 117 من القاهرة، وفارس مصطفى رقم 120 من الأقصر، كروان رقم 119 من القاهرة، آية البحيري رقم 118 من البحيرة، من فئة الغناء.

أما عن الخمس الآخرين، فكانوا نادين خالد رقم 2016 من القاهرة، وآية زيد رقم 218 من الإسكندرية، ومادونا هاني رقم 219 من أسيوط، ومريم مصطفى رقم 220 من القاهرة، ويوسف الجبروني رقم 217 من بورسعيد، من فئة التمثيل

ويمكن الجمهور التصويت للمتسابق الذي يريده أن يتأهل للمرحلة النهائية من خلال إرسال رسالة برقم المتسابق على رقم 4050، أو من خلال الموقع الرسمي لبرنامج الدوم في حال التصفح على الموقع من خلال الهاتف.

موعد عرض برنامج الدوم

الجدير بالذكر أنه يذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

وحقق البرنامج نجاح مبهر منذ بداية عرضه في يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير، جعله بتصدر التريند لأيام متتالية، كما جعل المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حديث السوشيال ميديا ليومين متتاليين بعد الظهور خلال بإطلالة مختلفة.