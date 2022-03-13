نشرة الفن: طرح الكليب الرسمي لأغنية القوة.. وفاة إبراهيم الكردي وعزاءه غدا.. وهذه تصريحات إلهام شاهين لـ دوت الخليج بشأن أزمة بطلوع الروح

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شهد اليوم 12 مارس 2022 الوسط الفني العديد من الأحداث المتنوعة، ما بين المفرح والمحزن، إلى جانب عدد من الأخبرا المتنوعة، وتصريحات بخصوص مسلسات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يجمع لكم أهم ما ورد على الوسط الفني اليوم 12 مارس 2022

أحمد أمين يكشف عن شخصيته في مسلسل جزيرة غمام

نشر الفنان أحمد أمين صورة للشخصية التي يؤديها في مسلسل جزيرة غمام، المقرر عرضه بين مسلسلات شهر رمضان 2022، وعلق عليها وكتب: "عرفات" وهو اسم الشخصية، ذلك خلال الحساب الرسمي له على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر في الصورة وهو بملابس فلاح بسيط، ممسك بسبحو وعكاز، وتبدو ملامح الأسى على وججه.

نجوى فؤاد تستاء من تجاهل الفنانين لها

ظهرت الفنانة القديرة نجوى فؤاد في فيديو نشرته الفنانة منة جلال عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وهي تستاء من عدم سؤال أحد من الوسط الفني عنها، وقالت نجوى: "منة جلال أولا، سعيدة جلال، ونبيلة عبيد لن أنسالها مواقفها معايا أبدًا.. هما اللي بيسألوا عني ديما".

وتابعت: "لما حتى بيكون عندنا حاجة بكلم النقيب ولما سمير تعب كلمته وقولتله إن سمير تعب ونقلوه المستشفى، ومفيش حد في الوسط بيسأل على حد خالص ليه؟ حرام مش عشاني أنا عشانا كلنا واحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض وبنتمنى السعادة لبعض وحبوا بعض هتلاقوا الخير".

طرح الكليب الرسمي لأغنية القوة

طُرح الكليب الرسمي لأغنية القوة لمغني الراب موسى سام وجلبه، من خلال موقع الفيديوهات يوتيوب، وحصد أكثر من 40 ألف مشاهدة في الساعات الأولى من طرحها.

وفاة المخرج الإذاعي الكبير إبراهيم الكردي

أنتقل المخرج الإذاعي إبراهيم الكُردي إلى رحمة الله اليوم عن عمر يُناهز 83 عامًا، وشُيّع الجثمان في مقابر العائلة على طريق الفيوم، وسيقام العزاء غدًا في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

سعد الصغير في في تصريحات جريئة لـ دوت الخليج

صرح الفنان سعد الصغير لـ دوت الخليج اليوم خلال لقاءه على الريد كاربت الخاصة بمهرجان وشوشة بالشيخ زايد، وقال: "أحمد عبد العزيز مرتشي، وخرج من قناة المحور بفضيحة بسبب إنه بياخد رشوة، والسبب في أنه بيشتم فيا إني رافض أظهر معاه في البرنامج من غير فلوس".

إلهام شاهين ترد على مهاجمي مسلسل بطلوع الروح من خلال موقع دوت الخليج

قالت الفنانة إلهام شاهين لموقع دوت الخليج: "هو حد شافه عشان يقول بيُسيء أو لا، أنا مش فهماهم، على أي أساس بيحكموا لا حد عارف القصة إيه، ولا الموضوع، بيتكلموا على صورة مديالهم إيحاء إن فيه داعش، هل داعش هو الاسلام في وجهة نظرهم؟، وذلك ردًا على من يهاجم مسلسل بطلوع الروح من رؤيته للصور الدعائية للمسلسل فقط.