/685139/القمح-بخير-في-مصر--فلاحين-أسيوط--متخافوش-احنا-موجودين--وزراعة-القمح-بخير

العديد من الأنباء التى تتردد بشأن القمح، أزمة روسيا وأوكرانيا كيف ستؤثر على مصر؟، هلى تدخل مصر مجاعة أم أن المخزون من القمح يكفى؟، تساؤلات عديدة عديدة جميعها لم تخبرنا بما سيحدث، ولكننا التقينا بمن هم قادرون على صناعة الفارق، لينهوا لنا هذه التساؤلات ببساطتهم المعهودة، فلاحين مصر لأهل مصر متخافوش إحنا موجودين.

قدم موقع “دوت الخليج” بث مباشر مع أحد الفلاحين القائمين على زراعة القمح بمحافظة أسيوط، فقال عم محمد بخيت مزارع من قرية الاكراد ان القمح بخير فى جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن الفدان يبلغ انتاجه من 18 الي 20 وإن زراعة القمح ، لافتاً إلى أنها تتم خلال 5 أشهر,

وأضاف أيضاً ان زراعة القمح أسهل من الذرة الرفيعة والشامية وأن الفدان بيتكون من 18 إلي عشرين أردب وان الاردب حوالي قيراطين زراعة والفدان بيتم بيعه حوالي 18 الف جنيه.

زراعة القمح بخير فى مصر

وأشار “بخيت” إلي أن الزراعة في الشتاء تكون للبرسيم كعلف للمواشي الموجودة في الغيطان بالإضافة إلي زراعة القمح كما يوجد فلاحين يقومون بزراعة بطاطس وبصل والثوم والفاكهة وفي فصل الصيف بيتم زراعة الذرة الشامية والذرة الرفيعة وان انتاج الفدان لزراعة الذرة سواء الرفيعة او الشامية حوالي من 18 الي عشرين اردب وتكاليفه في الايجار اقل من الشتاء.

وأشار أيضاً إلي ان الفرق بين الذرة الرفيعة والشامية هي ان الذرة الشامية بيتم زراعتها قبل الذرة الرفيعة بحوالي شهر ونصف والذرة الشامية بيتم زراعتها في خلال ثلاث أشهر والذرة الرفيعة بيتم زراعتها بعد حصاد الذرة الشامية ب 15 يوم ,مؤكد علي ان الزراعة لا تتأثر بحرب روسيا علي اوكرانيا وان الحصاد سيكون به فائض ايضا ،وطالب من المسئولين من الجمعية الزراعية بزيادة السماد لان الفدان بياخد 8 أكياس كيماوي حاليا بقي 4 او 5 أكياس وهذا يؤثر علي الزراعة والمحاصيل الزراعية وسعر الشوال في الجمعية الزراعية من 180 او 200 جنيه وفي السوق السوداء ب 500 جنيه ونطالب بزيادتها لكي يتم الزراعة بسهولة كي لا يتم شرائها من السوق السوداء بأغلى من ثمنها.