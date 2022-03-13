/685137/إلهام-شاهين-ردا-على-جدل-بطلوع-الروح-الفن-عملهم-رعب-وخايفين-نكشف-حقيقتهم

أجرت اليوم الفنانة إلهام شاهين مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على قناة mbc مصر، وتحدثت خلال اللقاء عن دورها في مسلسل بطلوع الروح الذي سيشارك ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد حديث الفنانة إلهام شاهين عن مسلسل بطلوع الروح في برنامج الحكاية مع عمرو أديب

إلهام شاهين عن هجوم الناس على مسلسل بطلوع الروح

أعربت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلتها اليوم في برنامج الحكاية مع عمرو أديب، عن الغضب من الهجوم الشرس الذي شنه الجمهور على مسلسل بطلوع الروح، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، بمجرد صدور البوستر الرسمي له، فقالت:"الناس مش بتحكم على دور بتحكم على أفيش"، وتعجبت من رد فعل الجمهور الذي يدل على رعبهم من كشف المسلسل لحقائق لا يردون مواجهتها.

إلهام شاهين تتحدث عن مسلسل بطلوع الروح

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن دورها في مسلسل بطلوع الروح، وقالت أنه دور مختلف وسيكون له تأثيره في حياتها، وقالت: "إحنا بنمثل الداعشيات الحقيقيات وأما هتشوفوا ده هتعرفوا إن في ناس بتاخدكم بعيد عن الدين"، حيث أنها سبقت هذه الجملة وقالت: "المفروض إن الناس تشكرني إني بدافع عن الدين الاسلامي"، وأشارت لأهمية الفن ومدى تأثيره في نفوس البشر، وهذا ما يجعل الجمهور فزع من تقديم مثل هذه القضايا الشائكة التي تظهر فصيل من الناس على حقيقته، والأهداف التي تعمل عليها الجماعات الإرهابية.

وجهت كلامها إلى المذيعين في قناة الجزيرة، وقالت: "بقول لمذيعين الجزيرة ياريتك تنفعل على أعمال داعش الحقيقية دقونكم مبتظهرش إلا أما تبدأو تتكشفوا".

إلهام شاهين عن مسلسل بطلوع الروح: "عمل محترم ومهم جدًا"

أكدت الفنانة إلهام شاهين خلال لقاءها بالإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية اليوم، على مدى أهمية مسلسل بطلوع الروح، وكيف أن جميع العاملين به بقدمون كل ما لديهم ليُخرجون المسلسل في أحسن صورة، وقالت: "وكل المشاركين في هذا العمل تعبوا أوي ومقدمين كل الي عندهم"، وأشادت بدور الفنانة منة شلبي وقالت: "منة عاملة أحلى دور في حياتها"، وتحدثت شاهين عن دورها وقالت: "أنا بأظهر في الحلقة الرابعة.