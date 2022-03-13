/685136/إلهام-شاهين-كل-أدواري-هادفة-حتى-أدوار-الاغراء

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة اليوم السبت الموافق 11 من شهر مارس، عن الجدل المثار حول مسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح»، والاتهامات الموجهة له بشأن الإساءة للإسلام.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنانة إلهام شاهين على دورها في مسلسل بطلوع الروح

وقالت إلهام شاهين مدافعة عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح» الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل: «ودوري هيبقى من الأدوار المؤثرة في حياتي، أنا كل أدواري في أي عمل فني مهمة، حتى أدور الاغراء بقدم فيها رسالة هادفة».

وتابعت: «المسلسل مكنش هيبقى فيه جدل لو مكنش فيه إلهام شاهين، وانا أصلا مش بظهر في الحلقات الأولى من المسلسل، أنا بظهر في الحلقة الرابعة والعمل مهم جدا وكبير ومنة عاملة أحلى دور في حياتها، وكل المشاركين في هذا العمل تعبوا أوي ومقدمين كل الي عندهم».

مسلسل بطلوع الروح

يعرض مسلسل بطلوع الروح في رمضان 2022 على قناة mbc مصر، ويخوض بطولته كلا من الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، كما يعرض بدون إعلانات على منصة شاهد الالكترونية.

ويُجسّد الفنان أحمد داود زوج الفنانة منة شلبي، خلال أحداث المسلسل، وتتعرض منة شلبي لحادث، ما يُجبرها على اختيار بعض القرارات التي لا ترغب فيها، ولكن الظروف تجبرها على ذلك، في حين تجسد إلهام شاهين دور «جهادية» والذي من المتوقع أن يحظى بنجاح كبير بعد عرضه في السابق الرمضاني 2022.

أزمات إلهام شاهين الأخيرة

الجدير بالذكر أنه مرت الفنانة إلهام شاهين في الفترة القليلة الماضية، بعدد من الأزمات كان من بينها خلافها مع منة عرفة وزوجها الفنان الشاب محمود المهدي، بدأت بتصريح منة عرفة بعدم قبولها بأدوار الاغراء وتضع شروط عند تمثيل أي عمل غني، لتهاجمها إلهام شاهين خلال برنامج حبر سري، قائلة: «اللي هيفرض على الفن شروط ميشتغلش»، فخرج زوجها محمود المهدي ليدافع عن زوجته منة عرفه في تصريح عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يسيء الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

وكانت آخر تصريحات شاهين عن الثنائي عندما قالت في مداخلة هاتفية لإحدى البرامج: «اتحدي أى شخص أن يستخرج مقطع فيديو اذكر فيه اسمهما لأنهما بالنسبة ليسوا على الخريطة، لا أعرف مين هو محمود المهدي ، ولا أعرف بيعمل اي».