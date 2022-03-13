/685141/مصر-تعرب-عن-خالص-تعازيها لجمهورية-الكونغو-إثر-حادث-قطار-أسفر-عن-عشرات-الضحايا

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة إثر حادث خروج قطار عن مساره بمنطقة كولويزي جنوب شرق البلاد، مما أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الكونغو إثر حادث قطار أسفر عن عشرات الضحايا كما تقدم مصر، حكومةً وشعباً، صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار الكونغو الديمقراطية في هذا الظرف الأليم.

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