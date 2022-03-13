اتحاد غرف التجارة يؤكد: تجاوزنا ذروة ارتفاع الأسعار وبدأ الانخفاض

أكد علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن مصر وصلت إلى السقف الأعلى لمستويات ارتفاع الأسعار جراء التضخم العالمي والأزمة الأوكرنية الروسية وبدأت بالفعل في تراجع الأسعار والانخفاض مرة أخرى. توقع عز في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن يتواصل ذلك الانخفاض خلال الأيام المقبلة وأن ينتقل على مستوى أسعار الجملة إلى المستهلك. لكن عز ذكر أن الأهم في هذه الحلقة هي تلك الاجتماعات التي وصفها بأنها "مكوكية" وعُقدت على مدار الأيام والساعات الماضية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعضوية وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة حيث جرت الاجتماعات على مستوى منتجي كل سلعة على حدة وبدأت بمنتجي الزيوت، حيث سيبدأون في ضخ الزيوت عبر مبادرة "أهلاً رمضان" بأسعار ما قبل الزيادة بدءًا من يوم 15 مارس. واصل أن ذلك سيسري أيضًا على سلع أخرى مثل اجتماعات الوزراء مع مننتجي الدواجن حيث تقرر أن تحدث تخفيضات، موجهًا رسالة إلى المواطنين: "اطمئنوا بدءًامن يوم 15 مارس سنشهد انخفاضًا واسعًا في الأسعار". لفت إلى أن هناك دورًا مجتمعيًا مهمًا للقطاع الخاص في ظل أزمة عالمية وليست محلية وهناك سلع بها مشاكل في أليات الاستيراد مثل الاقماح، فالدولة تشتري القمح وتخزنه في الصوامع التي دشنت بأمر من القيادة السياسية والاقماح في القطاع الخاص هي ملك للمصدر الخارجي وموجودة في مناطق حرة في صوامع الموانيء، متابعًا: "أنا لما باجي اشتري من الموانيء بشتري بأسعار بورصة شيكاغو وهو ما أثر على أسعار الخبز السياحي والمكرونة ومن ثم تم الاتفاق على طرح كميات من الدقيق من قبل وزارة التموين من الاحتياطي الاستراتيجي لافران الخبز للسياحي ومصانع المكرونة مقابل الاتفاق على سقف الأسعار وتكاليف الانتاج مع هامش الربح ويلتزم المنتج، حيث ارتفعت الأسعار الفترة الماضية بنسبة 50% والأسعار التي ستطرحها التموين ستكون بالأسعار السابقة قبل الزيادات".