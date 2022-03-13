الحصري: نتوقع أن يغطى محصول القمح نحو 5 أشهر إضافية على المخزون الاستراتيجى

جدة - نرمين السيد - أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن محصول القمح فى الموسم الجارى سيشهد إنتاجية بكميات كبيرة نتيجة توسع الدولة فى مساحات الأراضى المنزرعة.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج كلمة أخيرة، عبر فضائية أون، أوضح الحصرى أن الحكومة كانت قد قررت فى وقت سابق زيادة سعر إردب القمح بواقع 100 جنيه عن السعر السابق، مما أدى لزيادة الكميات المنتجة، وهو ما يكفى لتغطية احتياجات المصريين لمدة 5 إلى 5.5 أشهر إضافية، بالإضافة للمخزون الاستراتيجى الذى يغطى نفس الفترة، وهو ما يغطى احتياجات المصريين لمدة تسعة أشهر حتى نهاية 2022.

وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن هناك ارتفاعات عالمية فى أسعار القمح، لكن فى ذات الوقت مؤمنين أن المزارع والفلاح المصرى يملك رصيدا من الوطنية أكثر من أى أحد آخر، وهم على إدراك بأهمية الأمر.

وتابع: "فى اجتماع وزير الزراعة مؤخرا أفصح عن عدد من الحوافز فيما يخص نقل الأقماح من المزارع لأماكن التجميع على حساب الدولة، حيث سيجرى توفير أماكن استلام أفضل فى أماكن الجمعيات الزراعية بدلا من الصوامع البعيدة عن المزارعين، مما سيقلل الكثير من التكاليف".

وردا على سؤال الحديدى: الفلاح مواطن فى النهاية وعليه أعباء زيه زى أى مواطن فكرتوا فيه كمواطن؟ قال الحصرى: "السماد مثلا اليوريا عالميا ارتفع سعرها إلى 1150 دولارا للطن، لكن فى مصر قدرنا نستطيع توفير كافة الأسمدة التى يحتاجها الفلاح بسعر 4800 جنيه للطن يعنى تقريبا بربع التكلفة العالمية وده نوع من الدعم للمزارع".