فى جولة ليلية مفاجئة.. السبكى يتفقد مستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، فى جولة ليلية مفاجئة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.





جاء ذلك عقب جولته الصباحية اليوم لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

واستهل الدكتور أحمد السبكى، جولته بمحافظة بورسعيد، بلقاء اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد، حيث ناقشا عدد من الموضوعات الخاصة بسير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمحافظة، كأولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وتابع جولته، بتفقد أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحرى لمستشفى السلام بورسعيد، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء عمليات التطوير والتجهيزات النهائية للمبنى، للعمل على تشغيله وتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

وأضاف، أن المبنى سيشمل 7 أدوار، بطاقة استيعابية 80 سرير داخلى، 4 غرف عمليات، وحدة قسطرة القلب، قسم الأشعة بمختلف أنواعها، قسمى الرعاية المركزة للقلب CCU، ICU بسعة 16 سرير بمشتملاتها، قسم عناية الجراحة بسعة 10 أسرة، إضافة إلى وحدة الغسيل الكلوى بسعة 33 ماكينة غسيل كلوى.

واستكمل، كما سيشمل المبنى قسم متكامل لعلاج الحروق، مجهز على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، حيث يضم غرف الإقامة الداخلية للمرضى، خدمات غرف الإقامة طبقا للمعايير والرعاية الصحية الآمنة لهم، قسم عمليات الحروق، إضافة إلى بنك الجلد، وغرف متعددة منها "الموجات الصوتية، فرز الجلد، التجميد، مخزن الجلد، معالجة الجلد"، وقسمى المعمل والأشعة.

كما استكمل الدكتور أحمد السبكى، جولته ببورسعيد، بتفقد عدد من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، للاستماع إلى أراء المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مشددا على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية، بجهود العاملين فى القطاع الصحى بمحافظة بورسعيد، والذين ساهموا فى نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وتحقيق أهدافه، مثنيا على دعم محافظ بورسعيد المستمر للقطاع الصحى والمتابعة المستمرة لسير العمل بالمنظومة الصحية الجديدة.

ومن جانبه، أكد اللواء أركان حرب عادل الغضبان، أن بورسعيد أصبحت تشهد مستوى طبى متميز خاصة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى وفر كافة احتياجات المرضى العلاجية والصحية، موجها الشكر للدكتور أحمد السبكى على متابعته المستمرة لمستجدات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.