/685134/خاص--إلهام-شاهين-تدافع-عن-بطلوع-الروح-هو-داعش-عندهم-بقى-الاسلام

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة من البوستر الرسمي لمسلسلها الرمضاني «بطلوع الروح» والتي ظهرت خلاله بدور جهادية، والذي أثار الجدل حولها بشكل كبير، لتخرج عن صمتها وتصرح لـ دوت الخليج بعض التصريحات التي تحسم الجدل حول هذا الموضوع.

إلهام شاهين لـ دوت الخليج: داعش هو الإسلام من وجهة نظرهم؟

خرجت إلهام شاهين عن صمتها وتحدثت بشأن الجدل الذي يدور حول مسلسل بطلوع الروح التي تلعب فيه دور جهادية في السباق الرمضاني القادم، وقالت: هو حد شافه عشان يقول بيُسيء أو لا، أنا مش فهماهم، على أي أساس بيحكموا لا حد عارف القصة إيه، ولا الموضوع، بيتكلموا على صورة مديالهم إيحاء إن فيه داعش، هل داعش هو الاسلام في وجهة نظرهم؟.

بطلوع الروح يثير الجدل

ومن الجدير بالذكر، أن أثار مسلسل الفنانة إلهام شاهين في رمضان 2022، الجدل في الأيام القليلة الماضية، خاصة بعدما طرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الرسمي والذي ظهر به الأبطال بزي الإرهاب الذي لطالما عكسته الدراما في شكل واحد، من فتيات منتقبات ورجال بلحية طويلة.

قنوات عرض مسلسل بطلوع الروح

وعلى صعيد آخر، يترقب البعض طرح مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022، والذي يحمل اسم «بطلوع الروح»، ليكشفوا هل كان يستحق المسلسل كل هذه الضجة المثارة عليه أم لا، ويعرض مسلسل إلهام شاهين في رمضان 2022 على قناة mbc مصر، ويخوض بطولته كلا من الفنانة إلهام شاهين، منة شلبي، أحمد السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، كما يعرض بدون إعلانات على منصة شاهد الالكترونية.

إلهام شاهين تدافع عن بطلوع الروح

وقد قالت إلهام في تصريحات تليفزيونية: مسلسل بطلوع الروح سياسي اجتماعي، وفيه أكشن ومشاهد حربية فهو عمل شامل ومتنوع، هدفه تصحيح الأفكار المغلوطة للعقول الظلامية، واحنا هنصحح الكثير من الأفكار، وهنلقي الضوء على الشخصيات التي بيصفها البعض بـ المتاجرة بالدين، لكن أنا بصفها بأنها بيتفهم الدين غلط.

وأردفت: الدين الإسلامي جميل، وكل الأديان عموما، وربنا خلق الأديان عشان تعلمنا الأخلاق والتسامح والحب والتعايش معا ومع الآخر، والأديان شيء جميل في حياتنا وبتخلق لينا حياة محترمة وجميلة تحكمها مباديء وقيم، ومش بتدعونا إلى العنف أو أننا نكون ضد الآخرين، الأديان فيها التسامح والحب والخير.