/685133/صحة-الاسكندرية-تتمكن-من-ضبط-6-مراكز-غير-مرخصة-لعلاج-الادمان

قام الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بتنفيذ حملات مكبرة استهدفت عدداً من المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، تحت إشراف إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والتى اسهدفت عدداً من المراكز الطبية لعلاج الادمان.

وقال وكيل صحة الاسكندرية أن الحملة تمكنت من ضبط عدة مخالفات أبرزها ضبط 6 مراكز طبية غير مرخصة لعلاج الادمان، موضحا أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط عدد من المدمنين المتعافين الذين يقومون بعلاج الإدمان دون ترخيص من القانون بذلك موضحا أن مفتشى العلاج الحر قاموا بتحرير المحاضر اللازمة كما تم تسليم المتهمين إلى قسم الشرطة المختص وإخطار النيابة العامة، واستصدار قرارات بالغلق الإدارى لتلك المراكز.

محافظ الاسكندرية يقدم خريطة معارض “أهلا رمضان”

وفى سياق متصل قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن المحافظة تعاني منذ 5 أيام من برد قاسي وانخفاض كبير في درجات الحرارة ورياح شديدة وأمطار متوسطة.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن موجة ارتفاع الأسعار موجودة على مستوي العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن التجار قاموا برفع أسعار بعض السلع من 5 إلى 15%.

وتابع محافظ الاسكندرية أنه عقدنا جلسات عدة مع التجار وأصحاب المحلات والمخابز لتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة، مضيفا أننا أطلقنا مبادرة "كلنا مع البلد" بالتعاون مع أصحاب المخابز وتجار الدقيق لتوفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح اللواء محمد الشريف سعر رغيف الخبز 50 جرتم بـ 75 قرشا ضمن مبادرة "كلنا مع البلد" في الإسكندرية، متابعا أن قمنا بعمل 10 حملات يوميا لمتابعة أسعار السلع والتفتيش على الأسواق بأحياء الإسكندرية، منوها أن إطلاق معارض أهلا رمضان في الإسكندرية سيكون يوم 15 مارس.

رئيس جامعة الاسكندرية يدعم اقتصاد المعرفة

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، أن الدولة تدعم اقتصاد المعرفة في ظل الدخول للجمهورية الجديدة، لافتا خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، اقتصاد المعرفة أصبح ضرورة لندعم بها أبناءنا.