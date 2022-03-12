/685132/ترتيب-هدافي-الدوري-الإنجليزي-صلاح-يتصدر-ورونالدو-يظهر

اًقيمت اليوم مباريات في قمة الإثارة بالدوري الإنجليزي، على رأسها لقاء ليفربول أمام برايتون، ومانشستر يونايتد أمام توتنهام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واستطاع النجم المصري محمد صلاح أن يسجل هدف في فوز ليفربول بثنائية ليعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي.

فيعد هدف محمد صلاح الذي أحرزه من ركلة جزاء هو الهدف رقم 2000 في تاريخ ليفربول، ليكون هدف مميز في تاريخ الريدز.

ولم يكتفي الفرعون المصري بذلك بل وحطم أرقام أساطير ليفربول بتسجيله أكثر من 20 هدف في أربع مواسم من أصل خمسة مع ليفربول.

بجانب تسجيل كريستيانو رونالدو لهاتريك ليقود فريقه لفوز صعب أمام توتنهام بنتيجة 3/2، واُقيمت مواجهة بين برينتفورد وبيرنلي فاز الأول بنتيجة 2/0.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 20

ساديو ماني ليفربول 12

ديوجو جوتا ليفربول 12

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 12

هاري كين توتنهام هوتسبير 11

هيونغ مين سون توتنهام هوتسبير 11

ايفان توني برينتفورد 11

رحيم سترلينج مانشستر سيتي 10

رياض محرز مانشستر سيتي 10

جيمي فاردي ليستر سيتي 10

كيفين دي بروين مانشستر سيتي 9

إيميل سميث روي آرسنال 9

رافينها ليدز يونايتد 9

ويلفريد زاها كريستال بالاس 9

إمانويل دينيس واتفورد 9

برونو فيرنانديز مانشستر يونايتد 9

حقق ليفربول الفوز على نظيره برايتون بنتيجة 2/0 على ملعب "فالمر"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول بضغط كبير على برايتون، وهددوا مرماهم في العديد من الفرص، بينما لم يظهر لاعبي برايتون بالشكل المطلوب منهم وحاولوا تطبيق الهجمات المرتدة ولكنهم لم يشكلوا أي خطورة.

محمد صلاح يسجل

وسجل محمد صلاح الهدف رقم 20 له في الدوري الإنجليزي ويظل منفرداً بصدارة ترتيب الهدافين، كما أن هدفه يعد الهدف رقم 2000 للريدز في الدوري الإنجليزي.

هاتريك رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره توتنهام بنتيجة 3/2 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهاجم الفريقين كل مرمى الأخر وكان اللقاء مفتوح بهجمات هنا وهناك، وشهدت المواجهة تألق كبير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإحرازه هاتريك في شباك توتنهام رجح كافة فريقه.

وأفتتح رونالدو الأهداف في الدقيقة 12، ثم تعادل هاري كين لتوتنهام من ركلة جزاء في الدقيقة 35، وبعدها بثلاثة دقائق يسجل رونالدو الهدف الثاني للمانيو قبل أن يتعادل ماجواير بهدف ذاتي في مرماه بالدقيقة 72.