/685131/عمرو-أديب-عن-بكاء-شيرين-بحفلها-الأخير-عندها-مال-وشهرة-بس-في-حالة-كرب-شديدة

علق الإعلامي عمرو أديب على بكاء شرين أمس على المسرح أمام الجمهور، في بداية حلقة اليوم من برنامج الحكاية، الذي يقدمه على شاشة mbc مصر، وربط بينه وبين ما مرت به في الأشهر القليلة الماضية، وأن السعادة لا تتعلق بالمال ولا الشهرة.

دوت الخليج يرصد رد عمرو أديب على بكاء شرين خلال حفلتها في الكويت

تعليق عمرو أديب على بكاء شرين أمس

تحدث الإعلامي عمرو أديب عن الحفل التي أقامته الفنانة شيرين أمس في الكويت، وبكاءها على المسرح أمام الجمهور وما بدى عليها من حزن عميق، فقال: "شيرين ظهرت على مسرح الكويت مش شبهها ولا لبسها، وكأن شيرين كانت في محنة، إنسانة عندها كل حاجة من مال وشهرة ولكن هي في حالة كرب شديد، حستها بتغرق ومش عارفة تقاوم".

عمرو أديب يطالب الجمهور بمساندة شيرين

وصرح عمرو أديب بأن ما بدى على شيرين من تغييرات، وبكائها على المسرح أمام جمهورها يدل على مدى العناء التي هي فيه، والذي لم يستطع أن يخرجها منه الشهرة ولا المال، وقال: " عندها مال وشهرة بس في حالة كرب شديدة".

واستكمل طالبًا من الجمهور دعم شرين ومساندتها كإنسانة، وقال: "شيرين محتاجة اللي يساعدها، نقف جنب بعض ونقولها كلمة حلوة، وبنقولها امسحي دموعك ياشيرين وان شاءالله تطلعي من المحنة اللي انتي فيها أنتي من أفضل المغنيين في الوطن العربي".

بكاء شيرين على المسرح بالكويت

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ليلة أكمس، حفل غنائي في الكويت الشقيقة، ووقدمت من خلاله عدد من أغنياتها المحببة للجمهور، ولكن خلال تحي الجمهور لها بعد إنتهائها من إحدى الإغنيات، تأثرت شيرين بشكل كبير حد البكاء، وظهر بعده أنها بالفعل حزينة للغاية، وليست على ما يرام.

هذا غير ظهورها في زي رياضي على عكس عادتها في الحفلات، حيث تحب شيرين التألق بفساتين أنثوية جميلة، ولكن في هذا الحفل طلت شيرين بإطلالة سوداء، مكونة من سويتشيرت وبنطلون بأرجل واسعة لامع ومزين بسلسلة من على جنب واحد منه، وأرتدت حزاء رياضي أبيض كبير، مع مكياج بسيط، كما بدت عليها زيادة الوزن، مما جعل الجميع يشعرون بحالة شيرين السيئة.