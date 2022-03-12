/685130/الدولة-لا-تستطيع--تصريح-خطير-من-عمرو-أديب-حول-ضبط-الأسعار-في-الأسواق

قال الإعلامي عمرو أديب إن لا تستطيع الدولة بيد من حديد في الأسواق المصرية ، متابعا "أن هناك عناصر من الموظفين في الدولة ممكن يبوظوا ضرب أي يد من حديد .. وأنا مش هكمل جملة عن دي تاني".

دوت الخليج

وأضاف أديب خلال برنامجه التليفزيوني "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، انه تستطيع الدولة دائما أن تتحدث مع المسئولين عن السلع داخل الدولة حوار جاد، موضحا أن عندما تجلس الدولة مع التجار يجب عليهم الاتفاق بعدم أضرار الدولة أي المواطنين والحكومة سويا.

تستطيع الدولة دائما أن تتحدث مع المسئولين عن السلع

وتابع الإعلامي عمرو أديب "أي حد عاوز يعمل ربع جنية في أي حاجة فهو خاين .. في الحرب لو عمل كده يبقي خاين .. مش شاطر ولا لعيب ولا استغل فرصة .. لا دا بيبقي خاين وبيمص دم الناس .. واحنا مش عاوزين نوصل للمرحلة دي".

وحذر عمرو أديب من أن تكون هناك حالة هلع لدي المواطنين تؤدي في النهاية مثلما حدث منذ وقتا طويل عندما ارتفع سعر السكر، متسائلا "هل أنتم عندكم شك أن دولتكم قادرة أنها توفر كل السلع الغذائية وكل السلع اللي أنتو محتاجينها؟".

وأشار إلى أن الدولة المصرية حتي الأن تقوم مخابزها المدعوم بخبز 260 مليون رغيف يوميا بسعر 5 قروش للرغيف أي ما يقارب من ربع مليار رغيف يوميا وهذا ليس منحة من الدولة ولكن هذا حق المواطنين على الدولة.