أحدهما قدم الحلوي والأخر فضل المشروع على السفر للخارج وابن الدقهلية بيقدم المشروبات الساخنة على العجلة.. "دوت الخليج" يقدم نماذج من الشباب اخترقت سوق العمل

/685129/أحدهما-قدم-الحلوي-والأخر-فضل-المشروع-على-السفر-للخارج-وابن-الدقهلية-بيقدم-المشروبات-الساخنة-على-العجلة-تحيا-مصر-يقدم-نماذج-من-الشباب--اخترقت-سوق-العمل

لم تتوقف أحلامهم عند الوطيفة أو إيجاد فرصة العمل المناسبة، تخرجوا من كلياتهم أو انهوا دراستهم واتجهوا مباشرة إلى سوق العمل، منهم من حاول التعبير عن نفسه بواسطة مشروعه البسيط، ومنهم من قدم نموذجاً جديداً فى البحث عن لقمة العيش، “عربات كبده، وأخرى لصناعة المشروبات، وإحدهما لصناعة الحلوى” مشروعات بسيطة قدم خلالها مجموعة من شباب مصر أنفسهم لسوق العمل.

وقدم موقع “دوت الخليج” بثاً مباشراً مع مجموعة من الشباب الذين أقدموا على العمل الحر وسط هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، نور الدين شاب فى محافظة الشرقية أنهى دراسته الجامعية ولم يجد فرصة عمل فوفر لنفسه مصدر رزق من خلال تقديم المأكولات السريعة داخل عربته البسيطة.

“حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب” شعار رفعه الشاب “نور الدين” أثناء دراسته لمشروعه البسيط، “الفرصة مش هتيجيى واحنا قاعدين، اشتغل عشان تلاقي” بدأ الشاب “نور الدين” حديثه بهذه الجملة، مؤكداً أن هناك نماذج من الشباب يريدون إيجاد الفرصة بطرق سهله، موضحاً أن من يحتاج إلى العمل عليه بالسعى.

وأكد الشاب “نور” أنه لم يقدم على رفع أسعار المنتجات رغم ارتفاع أسعار الخامات التى يتسخدمها فى تقديم منتجه، وأنهى حديثه معنا قائلاً: “لازم نحس ببعض، وأنا شغال وسايبها على الله” مش هغلى الأسعار واللى هيجرب ياكل من عندى هيرجع تانى.

يحي وحسام صانعى الحلوى بشوارع الغربية وبيوصلوا الطلبات لحد البيت

شابان لم ينتهوا بعد من دراستهم الجامعية أحدهما طالب فى كلية الأداب، والأخر يدرس فى كلية الصيدلة، بدأوا مشروعهم فى تقديم الحلوى بشوارع الغربية، عربتهم البسيطة حققت شهرة واسعة بين الشباب، اختاروا أن يكونوا متميزين فى صناعة الحلويات فقط.

قدم موقع “دوت الخليج” لقاءً معهما فأكدوا على أهمية التحرك السريع فى اتجاه السوق، مؤكدين أنهما لم يلتفتا إلى المألوف وعدم انتظار الفرصة، حب التجربه كان هو الهدف الذى حركهما لمواجهة تحديات السوق مبكراً.

“احنا بنحافظ على نظافة المكان والزباين لما بتيجي بتحب ترجع تانى وأهالينا بتدعمنا وفخورين بينا”، انتهى الشاب من حديثه بهذه الجملة راح يقدم بعض منتجاته ثم عاد لنا مجدداً قائلاً: أخطأنا فى بادئ الأمر، لم نكن نعلم سر الصنعة ولكن كان لدينا إصرار كبير على النجاح، مشيراً إلى أن الأمر فى البداية كان شاقاً ولكنه الأن أصبح شئ عادى.

السيد بيقدم مشروب القهوة على البسكلته فى الدقهلية

قدم موقع “دوت الخليج” لقاءً مع شاب من محافظة الدقهلية، قام بتقديم مشروعه للمواطنين والذى لقى قبولاً كبيراً، فكرته البسيطة كانت عبارة عن سيارة متنقلة لتقديم المشروبات الساخنة، ولكنه هذه المرة قدمه عن طريق البسكلته، يطوف الشاب “سيد” شوارع الدقهلية مترجلاً كل يوم لاستقبال زبائنه، استغل مبلغاً بسيطاً من المال ليقدم هذا النموذج.

“أنا نجحت فى تغير فكر شباب كتير وبفرح لما حد يحب يقلدنى”، “ لازم كلنا نشتغل ونبحث عن فرصتنا، مفيش حاجة هتيجيى سهله”، ربما كانت تلك الرسالة هى الهدف وراء مشروع سيد ابن الـ 24 عام، والذى أقدم على تغير مفهوم الشباب فى إختراق سوق العمل.