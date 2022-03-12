خالد عبد الغفار: تم تطعيم 51%من الفئات المستهدفة وانكسار موجة كورونا الخامسة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن لجنة إدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مسئولة عن أي إجراءات وقرارات متعلقة بفيروس كورونا، سيكون هناك اجتماع لمناقشة الإجراءات المتبعة في شهر رمضان الكريم الخاصة بالشعائر قريبا، وتم تطعيم 51 % من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا والمستهدف تطعيم 70 % منها، مضيفا: هناك انكسار في الموجة الخامسة.

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": ضعف متحور أوميكرون ادى إلى انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا يجب الحذر من فيروس كورونا والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ".

وتابع: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعداد منظومة صحية قوية لمواجهة فيروس كورونا ، هناك 6 محافظات في المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل وهناك عدد كبير من المستشفيات التي تعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل .

وأكد أن هناك اجتماع أسبوعي مع رئيس الوزراء لمتابعة أعمال تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ونستعد حاليا لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي في عدد من المحافظات ، في المرحة الأولى من التأمين الصحي الشامل سجل على المنظومة 5.6 مليون نسمة وتم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية والزيارات في العيادات ".