رئيس لجنة كورونا يزف بشري سارة رمضان المقبل به موائد للرحمن

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحةأن إصابات فيروس كورونا فى هذه الفترة تنخفض بشكل كبير، وأنه من المتوقع أن تكون الموجة السابقة هى الموجة الأخيرة،

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، إن رمضان المقبل سيكون به موائد للرحمن، و يتم السماح بصلاة التراويح فى المساجد، ولكن لمن هم حاصلون على لقاح فيروس كورونا.

ولفت إلى إن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل، موضحًا أنه سيكون هناك قرارات هامة، ينتظرها المواطنين.