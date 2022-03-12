/685127/هل-عندكم-شك-في-دولتكم--عمرو-أديب-يحذر-المواطنين-من-أمر-هام

قال الإعلامي عمرو أديب إن في حالة الحرب يكون هناك ضغط على العملة الأجنبية وهذا أمر طبيعي جدا ويحدث في جميع دول العالم.

دوت الخليج

وأضاف أديب خلال برنامجه التليفزيوني "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، ان عشم الناس في دولتها شيئا مباح وأساسي وهذا دور الدولة، مشيرا إلى أنه نوه من قبل على عدم نسيان الفقراء لانهم لا يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذه الأوقات.

عشم الناس في دولتها شيئا مباح وأساسي وهذا دور الدولة

وتابع الإعلامي عمرو أديب أن هناك أشخاص يستطيعون التصرف وأخرون يستطيعون تحمل غلاء الأسعار ولكن هناك أشخاص لا يستطيعون التحمل نهائيا وهؤلاء يكونون في رقبة الدولة ويجب على الدولة مراعاتهم، قائلا "دول في رقبتنا كلنا من أصغر حد لأكبر حد .. تاني واضح أهو من أكبر حد لأصغر حد".

وحذر عمرو أديب من أن تكون هناك حالة هلع لدي المواطنين تؤدي في النهاية مثلما حدث منذ وقتا طويل عندما ارتفع سعر السكر، متسائلا "هل أنتم عندكم شك أن دولتكم قادرة أنها توفر كل السلع الغذائية وكل السلع اللي أنتو محتاجينها؟".

وأشار إلى أن الدولة المصرية حتي الأن تقوم مخابزها المدعوم بخبز 260 مليون رغيف يوميا بسعر 5 قروش للرغيف أي ما يقارب من ربع مليار رغيف يوميا وهذا ليس منحة من الدولة ولكن هذا حق المواطنين على الدولة.