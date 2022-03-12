متحدث الكهرباء:لدينا ما يقرب من 59 ألف ميجا وات من الطاقة الكهربائية

/685125/متحدث-الكهرباءلدينا-ما-يقرب-من-59-ألف-ميجا-وات-من-الطاقة-الكهربائية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إننا لدينا القدرة الرسمية في الشبكة الكهربائية ما يقرب من 59 ألف ميجا وات ولكن ليس جميعها متاحة ولكن المتاح يتراوح ما بين 47 إلى 48 ألف ميجا وات، مشيرا إلى أن أقصي أستخدام لنا في الطاقة الكهربائية يوميا هي 34 ألف ميجا وات وكان لدينا احتياطي يصل إلى 12 ألف ميجا وات.

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وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن لدينا احتياطي من الطاقة الكهربائية جيد جدا، موضحا أن الأحمال في الوقت الحالي انخفضت فبالتالي لدينا احتياطي يصل إلى 15 إلى 18 ألف ميجا وات.

لدينا احتياطي من الطاقة الكهربائية جيد جدا

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن مصر أصبحت تمثل محورا عالميا للطاقة من خلال عدة محاور أهمها تقوية الشبكة الكهربائية المصرية التى أصبحت قادرة على تلبية احتياجات المواطنين علاوة على قدرتها على إنشاء خطوط ربط كهربائي بقدرات تصل إلى 15 الف ميجا وات.

وأوضح الدكتور أيمن حمزة أن هناك دول نحن مرتبطين بها كهربائيا في الوقت الحالي مثل الأردن وليبيا والسودان ويتم حاليا بعض الإجراءات لزيادة القدرة الكهربائية، متابعا أن القدرة الكهربائية التي تكون لدينا في الوقت الحالي هي 500 ميجا وات ونسعي لزيادتها لتصل 1100 أو 2000 ميجا وات في القريب العاجل.

وأشار إلى أن دولة العراق ولبنان لديهم احتياج في الطاقة الكهربائية وهذا سوف يتم بيننا وبينهم من خلال الخط الرئيسي للأردن وبالتالي سوف تصل الكهرباء إلى هذه الدول.