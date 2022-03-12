رانيا محمود ياسين تهنئ عبير منير بمشاركتها في راجعين يا هوى

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نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين صورة الفنانة عبير منير عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وهنأتها لمشاركتها في مسلسل راجعين يا هوى، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تهنئة رانيا محمود ياسين للفنانة عبير منير عن مسلسل راجعين يا هوى

رانيا محمود ياسين تُهنئ عبير منير بمشاركتها في مسلسل راجعين يا هوى

هنأت رانيا محمود ياسين الفنانة عبير منير على مشاركتها في مسلسل راجعين يا هوى، من خلال نشرها لصورتها في دعاية المسلسل عبر الإنستجرام، علقت عليها قائلة: "أختي الكبيرة وأمي الروحية والصديقة الجدعة عبير منير ألف مبروك مسلسلك الجديد راجعين يا هوى إن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك الجمهور بوضع قلوب حمراء وشعلة نار في الكومنتات تعبيرًا عن حبهم لعبير منير وتشوقهم للمسلسل.

أبطال مسلسل راجعين يا هوى

تشارك الفنانة عبير منير في مسلسل راجعين يا هوى ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، ويقوم ببطولته كل من خالد النبوي، نور، هنا شيحا، أحمد بدير، وفاء عامر، أنوشكا، إسلام إبراهيم، وطارق عبد العزيز، إلى جانب عدد من الشباب والفنانين الذين يقدمون باقي شخصيات المسلسل، من بينهم نور خالد النبوي، سلمى أبو ضيف، إسلام جمال وجلا هشام.

مسلسل راجعين يا هوى مأخوذ من رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وهو من إخراج محمد سلامة.

أعمال شاركت فيها عبير منير

ظهرت الفنانة عبير منير في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، وكانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال مسلسل المصروية، رغم أنه لم يكن العمل الأول التي تشارك فيه، ولكنها لفتت الأنظار بجمالها الأوروبي التي ضهرت به في المسلسل، ومن بعدها توالت ظهوراتها في أدوار مختلفة في المسلسلات وبعض الأفلام.

قدمت عبير نور شخصيات مختلفة في مسلسلات درامية من بينهم: سهام والدة هشام في الجزء الأول من مسلسل كيد النسا، والدة نانسي في مسلسل آدم، زوجة سليم في مسلسل الزوجة الرابعة، نوارة في مسلسل القاصرات، الشيخة رحبات في مسلسل كيد الحموات، وغيرها الكثير، وشاركت مؤخرًا في مسلسل الفرح فرحنا بشخصية نجوان.